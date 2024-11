Descarta el fichaje de Neymar con un zasca al brasileño

Si ya era poco probable que Neymar fichase por el Palmeiras habiéndose formado en el Santos, equipo del que es un reconocido seguidor, su fichaje ha quedado totalmente descartado tras el zasca de su presidenta, Laila Pereira, al brasileño. Haciendo alusión a las lesiones que tan sólo han permitido al ex del Barcelona y del PSG disputar 7 partidos con el Al-Hilal en dos temporadas, la presidenta del Palmeiras diho que su equipo no era "un departamento médico".

Preguntada por Neymar y la posibilidad de que recalase en el Palmeiras, Leila Pereira declaró en 'Universo Online': "Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría".

"Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente", agregó descartando así su fichaje por el Palmeiras.

El Santos ya había anticipado el regreso de Neymar

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, Osvaldo Nico, vicepresidente de la junta directiva del Santos, había anticipado la vuelta de Neymar al Santos. «Neymar vuelve al Santos. En junio. Esta es la conversación que estamos teniendo», dijo en radio 'Jovem Pan'. «Hubo una conversación rápida, que siempre son las más efectivas, pero para poder avanzar debe estar mejor. Neymar llegaría en junio, lo estamos trabajando», señalaba a principios de noviembre.

Aunque el delantero de 32 años podría jugar una temporada más en el Al-Hilal, donde se está embolsando 100 millones de euros por temporada más bonus, tanto el conjunto saudí como Neymar estarían decididos a separar sus caminos en verano, lo que propiciaría su regreso al Santos.