Explica por qué decidió jugar con España y no con Países Bajos

Pese a que Dean Huijsen, central de 19 años por el que este verano el Bournemouth de Andoni Iraola pagó 15 millones de euros, jugó hasta la Sub-19 con Países Bajos, finalmente se decantó por España. Sobre esta decisión ha sido cuestionado el defensor en una entrevista.

“Al final eliges país porque quieres jugar por tu país. No hay ningún tema deportivo. Es todo por sentimiento. Esta es mi casa. Yo cuando vuelvo de Inglaterra voy a Málaga, no voy a otro lado”, indicó en el diario AS.

Ahora Dean Huijsen es titular con España Sub-19, algo que no se esperaba. “No sé, cuando llegué aquí en el parón de marzo por los trámites del pasaporte, estaba entrenando bien. Estoy muy contento por jugar”, reconoció.

Optimista de cara al Europeo para el que España se ha clasificado como invicta, declaró: “Tenemos muchas posibilidades... y ojalá serlo, obviamente”.

Dean Huijsen rechazó al Real Madrid y al Barcelona

Siendo jugador del Málaga, Dean Huijsen rechazó al Real Madrid y al Barcelona por poner rumbo a Italia de la mano de la Juventus. “Creo que tomé la decisión más difícil. Pero Italia tiene mucha fama de tener buenos defensas y allí he aprendido muchísimo”, afirmó.

Dean Huijsen aprovechó la ocasión para declarar: “Yo soy del Málaga y veo sus partidos cuando puedo, pero hago lo mejor para mí. Por eso tomé esa decisión”.

Ahora juega en Inglaterra en las filas del Bournemouth. Preguntado sobre lo que le dice su entrenador, Andoni Iraola, señaló: “Que mi tiempo va a llegar. Yo estoy esperando eso, sigo trabajando bien, entrenando bien.. y cuando juego lo hago bien. Son cosas del fútbol”.