Luis de la Fuente no se corta y le dice a Nacho por qué no le ha convocado

El reproche de Nacho Fernández a Luis de la Fuente en su última entrevista ha tenido respuesta por parte del seleccionador español. El central de 34 años expresó que sentía que le había pasado factura el haber dejado el Real Madrid en verano para poner rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al-Qadsiah, algo que no le sucedió a Aymeric Laporte, que se convirtió junto a él campeón de la Eurocopa con España pese a jugar en el Al-Nassr.

“De todos los que ganamos la Eurocopa, el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo. Me extrañó un poco. Desde que ganamos la Eurocopa no he vuelto a hablar con De la Fuente. Me hubiera hecho ilusión ir. Me parece un poco raro. Hay otros compañeros que cambiaron de equipo y de país y sí han seguido yendo. Es una pregunta para el míster, no he tenido problemas con él pero tampoco he vuelto a hablar”, dijo al ser cuestionado al respecto en COPE.

La respuesta de Luis de la Fuente a Nacho

Preguntado por el reproche de Nacho Fernández, Luis de la Fuente explicó en Radio MARCA: “A Nacho le tengo en una estima muy alta, es un futbolista fantástico y una persona muy buena, pero hay que tomar decisiones pensando en el presente y el futuro. Ahora mismo estimamos que venga otro jugador con total normalidad”.

A su vez, descartó comparar su situación con la de Lamine Yamal: “El jugador que no tiene problemas físicos está en la misma situación que cualquier otro español, lo contrario sería un agravio comparativo”.