Anuncian la vuelta de Neymar a uno de sus exequipos en junio

Neymar termina contrato con el Al Hilal a final de temporada y no seguirá en el conjunto saudí. Tras haberse hecho de oro en estas dos últimas temporadas, el delantero de 32 años considera que ha llegado el momento de regresar a Brasil y lo hará de la mano del Santos, su exequipo. Así lo ha anunciado Osvaldo Nico, vicepresidente de la junta directiva del conjunto brasileño.

“Neymar vuelve al Santos. En junio. Esta es la conversación que estamos teniendo”, dijo en radio 'Jovem Pan'. “Hubo una conversación rápida, que siempre son las más efectivas, pero para poder avanzar debe estar mejor. Neymar llegaría en junio, lo estamos trabajando”, añadió el directivo del Santos.

El fichaje de Neymar por el Inter Miami es “imposible”

Neymar, que también ha sido relacionado con el Inter Miami de Leo Messi, no podrá recalar en el equipo de su excompañero por las reglas salariales de la MLS según confirmó Gerardo Martino.

“Yo llegué al Barcelona en el mismo momento que Ney, fue un buen año, para mí poder dirigir a jugadores de tanta jerarquía siempre es especial. Pero no hay más que eso”, dijo Gerardo Martino en la rueda de prensa previa al partido de 'playoffs' contra el Atlanta United.

“Ya habiendo venido Leo y el resto de los muchachos, lo que no me imagino es, si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante. No sé la puesta en marcha cómo sería. Si hay algo que tiene la MLS, es que las reglas son estrictas. Partiendo de estas bases hoy esto es imposible”, concluyó el entrenador del Inter Miami.