Los dos importantes equipos que quieren llevarse a Tsygankov del Girona

Aunque Míchel se ha mostrado confiado en poder retener a Viktor Tsygankov en el Girona la próxima temporada, lo cierto es que es uno de los futbolistas a los que su gran campaña ha puesto en el escaparate. Esto es algo que estarían dispuestos a aprovechar tanto el Arsenal como el Milan.

Si bien el Tottenham también estaría tras los pasos de Viktor Tsygankov según el diario AS, el cuadro londinense no sería una opción para él al no disputar la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el extremo de 26 años, que esta temporada ha marcado 8 goles y repartido 7 asistencias en los 34 partidos que ha disputado con el Girona, ha mandado un mensaje tranquilizador a la afición. No saldrá por la puerta de atrás. Así pues, con contrato en vigor hasta 2027 con el Girona; si el Arsenal o el Milan quiere hacerse con sus servicios deberán pagar su cláusula de rescisión, que es de 30 millones de euros, o una cifra que se acerque siempre y cuando el equipo catalán quiera facilitar a Viktor Tsygankov su salida.

Además de Tsygankov, Aleix García podría abandonar el Girona

Aleix García, que el pasado mes de enero estuvo cerca de fichar por el Barcelona, abandonará el Girona en verano. Pese a la clasificación del conjunto catalán para la próxima edición de la Champions League, el centrocampista de 26 años, que tenía contrato hasta 2026, ha alcanzado un acuerdo para jugar en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que se ha alzado esta campaña con la Bundesliga y con la Copa de Alemania.