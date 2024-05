Míchel avanza qué pasará con Dovbyk, Tsygankov y Aleix García

El Girona será la próxima temporada equipo de Champions y, aunque el conjunto catalán aprovechará eso para cerrar ambiciosos fichajes, su gran campaña ha puesto a varios de sus futbolistas en el escaparate. Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov, Aleix García o Savinho podrían cambiar de aires y sobre su futuro ha sido preguntado Míchel, entrenador del Girona.

“Ya hemos hablado y para mí lo más importante es que el equipo que hay ahora mismo sea la base del año que viene. Nuestra idea es que no haya ventas. A no ser que el jugador lo tenga muy claro, y sea por una cuestión económica. Nuestra idea es deportiva y considero que el club está en un momento de crecimiento”, comenzó diciendo en RAC 1.

Cuestionado por Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov y Savinho, Míchel señaló: “Los ucranianos pienso que sí que se quedarán, porque tienen contrato. Y Savinho ojalá... Es el mejor jugador que he tenido nunca. No sé si es futbolista del Troyes o del Manchester City, pero sé que no es nuestro jugador”.

“¿Adiós de Aleix García? No, no, no. Igual que los ucranianos, tiene contrato, y espero que continúe”, señaló, por su parte, sobre el centrocampista de 26 años.

El Girona no jugará en Montilivi según Míchel

Por otro lado, Míchel admitió que “es una pena que haya gente que no pueda entrar al estadio”, debido a que la UEFA prohíbe las graderías retráctiles y el aforo pasaría de 14.600 personas a unas 9.000, pero se mostró contrario a la opción, contemplada por el club, de jugar en Barcelona, y apostó por Montilivi porque el equipo y la afición necesitan “jugar y oír el himno de la Champions en nuestra casa, y nuestra casa es Montilivi”.

Míchel añadió también que “el club está haciendo todo lo posible” y se mostró “seguro” de que el Girona podrá jugar en Montilivi.