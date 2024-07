Un entrenador de LaLiga se muestra abierto a acoger a Facundo Pellistri en su equipo

Ambicioso tras su ascenso a Primera División, el Real Valladolid mira al Manchester United. Y es que difícilmente contarán en Old Trafford con un Facundo Pellistri que esta temporada ha jugado en calidad de cedido en el Granada. El Real Valladolid ofrecería al atacante de 22 años la posibilidad de seguir en LaLiga EA Sports, donde anteriormente también militó en el Alavés. Ha sido su entrenador Paulo Pezzolano el que ha confirmado el interés del conjunto blanquivioleta en el uruguayo.

Cuestionado por Facundo Pellistri en Carve Deportiva, el entrenador del Real Valladolid dijo: “Sería un jugador muy importante. Hablamos de muchísimos nombres (con la dirección deportiva) y uno de ellos, sin duda, es él. Creo que le puede favorecer mucho estar con nosotros, aunque hay detalles económicos que se pueden dar o no se pueden dar", comenta en relación a las posibilidades económicas del Valladolid y el salario que puede estar percibiendo Facundo Pellistri en Manchester United. "Sabemos que no es nada fácil para nosotros. Lo quiero, pero no me he atrevido a llamarlo porque quiero que dé el máximo con la selección, aunque supongo que su representante se lo habrá hecho llegar. Arribar a un equipo como el nuestro en pretemporada, adaptándose bien al grupo, sabiendo que viene a un equipo intenso, dinámico, vertical cuando va por afuera… Se puede lucir mucho pisando el área. Le puede venir bien”, añadió.

Facundo Pellistri podría ser el siguiente fichaje del Real Valladolid tras el de Stipe Biuk

El jugador croata Stipe Biuk seguirá en el Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2029 tras el acuerdo alcanzado con Los Ángeles para el traspaso de sus derechos federativos, según ha confirmado este lunes el club blanquivioleta en una nota de prensa.

Formado en las categorías inferiores del NK Solin y del Hadjuk Split, con quien llegó al primer equipo y conquistó la Copa de Croacia en 2022, Stipe Biuk salió de su país en enero de 2023 para firmar por Los Ángeles, con el que fue subcampeón de la MLS y de la Campeones Cup.

En el mercado invernal de la anterior temporada, llegó a las filas blanquivioletas en calidad de cedido, y puso su granito de arena para conseguir el ascenso a Primera división en los 11 partidos que disputó, en los que dio una asistencia.

A sus 21 años, el extremo construirá su camino en el Real Valladolid, a quien seguirá aportando su polivalencia en ataque, ya que puede jugar en ambas bandas. Stipe Biuk, que acabó la campaña más tarde por sus compromisos con Croacia Sub-21, empezará la pretemporada también unos días más tarde, al igual que Darwin Machis.