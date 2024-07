Fabián Ruiz desvela dónde jugará la próxima temporada

Pese a que en el PSG no ha tenido tanto protagonismo, Luis de la Fuente ha apostado fuerte por Fabián Ruiz y el centrocampista de 28 años ha respondido a su confianza. El que fuera futbolista del Betis y del Nápoles está siendo una de las sensaciones de la Eurocopa y su titularidad ya no está en entredicho. Si podría estarlo cuando regrese al PSG, motivo por el que Fabián Ruiz ha sido relacionado con varios equipos, rumores a los que el propio futbolista ha querido responder dejando claro dónde jugará la próxima temporada.

“Sé que mi nombre aparece en cada ventana de fichajes, pero estoy en París, me quedan tres años de contrato y todavía tengo muchos objetivos que alcanzar con el PSG”, declaró el de Los Palacios en Le Parisien.

Fabián Ruiz seguirá la próxima temporada en el PSG pese a Luis Enrique

Luis de la Fuente ha convocado a Fabián Ruiz para la Eurocopa, algo que no tuvo a bien hacer Luis Enrique, que ahora es su entrenador en el PSG con él, el pasado Mundial. Preguntado sobre cómo era la relación entre ambos, afirmó: “No sólo no le culpo por no llevarme al Mundial, sino que nunca he tenido ningún problema con él. Fue él quien me hizo debutar en la Selección y en París tampoco tuvimos nunca problemas. Estoy muy feliz de tenerlo como entrenador”.

Pese a todo, a las órdenes de Luis Enrique, Fabián Ruiz ha disputado esta temporada 35 partidos con el PSG en los que ha anotado 3 goles y repartido 7 asistencias.