El sorprendente equipo de LaLiga que está dispuesto a ofrecer su banquillo a Raúl González

Raúl González lo tiene especialmente difícil para entrenar a corto plazo al Real Madrid. Carlo Ancelotti tiene contrato hasta 2026 y para ese año Xabi Alonso se ha erigido como el gran favorito para tomar su relevo tras su victoria en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen. Es por ello por lo que el Sevilla, donde la continuidad de Quique Sánchez Flores está en el aire, piensa en Raúl González como recambio.

Así lo asegura la Cadena SER, que señala que Raúl González considera que su etapa en el Castilla ha finalizado y también que el Real Madrid vería con buenos ojos su salida al Sevilla. No obstante, el técnico madrileño maneja otra oferta para entrenar en la Bundesliga que le seduciría más que la del equipo andaluz.

Las alternativas del Sevilla a Raúl González

Cabe señalar que la de Raúl González no es la única opción que baraja el Sevilla para relevar a Quique Sánchez Flores. En los últimos días, tras haber clasificado al Real Mallorca para la final de la Copa del Rey, Javier Aguirre ha sido relacionado con el conjunto hispalense. Jagoba Arrasate, Javi Gracia, Diego Martínez, Paulo Fonseca y Enzo Maresca son otros de los entrenadores a los que el Sevilla tiene en su agenda.

Por su parte Quique Sánchez Flores, reivindicando su trabajo al frente del Sevilla, decía días atrás: “A pesar de regalar muchos partidos, los números no son tan malos para lo que supone un plan de rescate. No es lo mismo que un plan de modelo de juego, por la forma en la que te encuentras al jugador. Hay muchos equipos que quieren lo que queremos nosotros, que quieren tirarnos para abajo y no quieren que los superemos. Nosotros, juntos, mejor que separados. Juzguemos un poco menos, seamos menos duros, para que los chicos tengan un poco de aire y estén mejor”.