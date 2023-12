El equipo español que quiere fichar a Rubén Castro a sus 42 años

Rubén Castro, que recientemente fue homenajeado por el Betis, se encuentra actualmente sin equipo desde que el pasado verano terminase su vinculación con el Málaga. Pese a ello, y pese a tener 42 años, varios equipos se disputan su fichaje, entre ellos el Ceuta.

Tras intentar su fichaje en verano, el presidente del Ceuta, Luhay Hamido, reconoció estar en contacto con Rubén Castro: “Seguimos charlando y ya veremos en un futuro si quiere seguir jugando”.

A favor de su llegada al Ceuta juegan los 10 goles que anotó la pasada temporada en los 42 partidos que disputó con el Málaga. A favor del Ceuta, por su parte, juega que milita en la Primera RFEF y que está situado en la zona alta de la clasificación, sin duda un atractivo para el delantero.

Rubén Castro, de momento, no se pronuncia al respecto. Aunque recientemente, durante su homenaje, declaró públicamente su amor por el Betis. “Yo soy bético. He pasado por muchos clubes, pero donde he triunfado y donde me han querido ha sido aquí. Se me han pasado muchas cosas por la cabeza porque han sido muchos partidos aquí y muchos goles”, afirmó.

El Ceuta y los otros equipos que se interesaron por Rubén Castro

Si Rubén Castro se encuentra actualmente sin equipo es porque el pasado verano es porque ninguna de las propuestas que recibió le terminó de convencer. Además del Ceuta, el Huesca, el Recreativo de Hueva y el Ibiza se interesaron por él. Rubén Castro prefirió seguir como agente libre a la espera de una oferta más atractiva para él.