La respuesta del Betis a si fichará a Junior Firpo

El Betis peina el mercado en busca de un recambio para Juan Miranda, que dejará el conjunto verdiblanco en enero para fichar por el Milan. Como su relevo se hablaba de Junior Firpo, ex del equipo andaluz y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds. Por ello Ángel Haro, presidente del club de las Trece Barras, fue cuestionado al respecto.

“De las reuniones que hemos tenido del comité deportivo… la lista es corta y no he visto yo ese nombre. Es un jugador que le tenemos mucho cariño, que es canterano bético pero ya digo que no está encima de la mesa”, afirmó descartando el regreso de Junior Firpo al Betis.

Si el posible regreso de Junior Firpo al Betis estaba sonando con fuerza es porque Marc Roca, que también pertenece al Leeds, ya recaló en el conjunto verdiblanco este verano en calidad de cedido.

Junior Firpo no fichará por el Betis, Johnny Cardoso sí

Otro futbolista que podría dejar el Betis en el mercado invernal es Guido Rodríguez. El campeón del mundo termina contrato a final de temporada y el club de las Trece Barras vería con buenos ojos hacer caja por él en enero. A día de hoy el gran favorito para hacerse con sus servicios es el Atlético de Madrid.

El Betis, por su parte, pagará entre 7 y 8 millones a Internacional por Johnny Cardoso, que será su recambio. Este centrocampista de 22 años es internacional con Estados Unidos y llegará al equipo andaluz en enero, si sale Guido Rodríguez, o en verano si el argentino agota su contrato.