El mensaje más crudo contra Marisa Paredes de un deportista por lo que ha dicho de Ayuso

La reconocida actriz Concha Velasco falleció este sábado a los 84 años en Madrid y el mundo del espectáculo y del arte, pero también toda la sociedad española ha lamentado su fallecimiento. Familiares, amigos, compañeros, artistas, políticos y ciudadanos se han acercado a la capilla ardiente instalada en el Teatro La Latina, en Madrid para rendirle homenaje, despedirla y hablar con mucho amor de ella. Manuel Velasco, su hijo, agradeció las muestras de cariño y destacó lo "afortunados" que han sido por haber "gozado de la mejor madre del mundo". Diversas personalidades, incluyendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, han acudido para presentar sus condolencias y destacar la contribución de Velasco a la cultura española. Se ha anunciado que se rendirá homenaje a la actriz en las galas de la Academia de Cine y la Academia de las Artes Escénicas en 2024, incluida la gala de los Goya. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que se llevará a cabo un homenaje a la figura de Velasco desde el Gobierno autonómico. La capilla ardiente se mantendrá abierta para que el público pueda despedirse de la artista .

La presencia de Ayuso ha provocado la reacción de la actriz Marisa Paredes, que al saber que estaba allí se ha indignado y ha dicho: “Fuera”. Esas palabras han chocado a todo el mundo y muchos se lo han reprochado. Entre ellos el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes. “Un tanatorio no es lugar para afear a nadie su presencia. Mucho menos si no eres familia del finado. Hacerlo denota poco tacto, poca educación y falta de clase”, ha escrito, lo que ha provocado muchas reacciones a favor.

Mientras, el presentador de televisión José Manuel Parada y el cineasta Paco Arango han contado que apenas un mes atrás pudieron visitarla en la residencia donde se encontraba y han recordado que ese momento "era como una despedida". "Ella estaba muy cansada, pero lúcida", ha afirmado Arango, quien ha querido trasladar a los medios fuera del recinto que estuvo acompañada de sus hijos en sus últimos momentos de vida.

Entre otros compañeros actores que asistieron a dar un último adiós a la artista estuvieron Antonio Resines o José Sacristán, que recordaron buenos momentos de trabajo con Concha Velasco, así como el presentador de televisión, Jota Abril y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.