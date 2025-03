El equipo de LaLiga al que se ha ofrecido Sergio Rico

Sergio Rico puso rumbo al Al-Gharafa catarí en verano tras terminar contrato con el PSG dispuesto a demostrar que podía seguir jugando al fútbol tras el grave percance que sufrió en 2023 con un caballo y que por poco le cuesta la vida. Habiendo dejado atrás ese episodio, el guardameta de 31 años sueña con regresar a LaLiga EA Sports para poder volver a defender la portería del Sevilla, equipo en el que se inició como futbolista.

“Soy el primero en ser aficionado del Sevilla y verlo en estos momentos que está pasando un poco de dificultad, me duele y ojalá pudiese algún día volver y ayudar”, reconoció Sergio Rico al ser cuestionado al respecto en una entrevista para Jugones.

Preguntado abiertamente sobre si le gustaría volver, confesó: “Sí, la verdad que sí. Como sevillista y después de haber estado ahí, me gustaría volver algún día y ayudar”

“No sé si darle identidad pero sí que haría todo lo posible para ayudar al equipo y volver a ser el Sevilla de los títulos y todos estos años que nos ha hecho disfrutar”, continuó Sergio Rico.

“Defender su portería es una de las cosas más bonitas del mundo. Mi sueño es volver al Sevilla, ojalá algún día”, insistió para finalizar.

No es la primera vez que Sergio Rico se ofrece para volver al Sevilla

Cabe señalar que antes de fichar por el Al-Gharafa, en una entrevista para MARCA, Sergio Rico ya había reconocido que le gustaría volver al Sevilla. “Por supuesto. Es el equipo donde he crecido. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo”, señaló entonces.

Desde su llegada al Al-Gharafa, Sergio Rico ha disputado hasta la fecha un total de 7 partidos en los que ha encajado 15 goles. Aún así, su equipo, que suma 17 partidos en liga, es el tercer clasificado del campeonato de Catar a 3 puntos del Al-Sadd y a a 4 del Al-Duhail.