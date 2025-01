El equipo de LaLiga al que ha sido ofrecido Ansu Fati después de que el Barcelona vetase al Sevilla como destino

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Barcelona habría vetado al Sevilla como posible destino de Ansu Fati tras la presión ejercida por el club hispalense en el ‘caso Negreira’, así como las trabas que están poniendo para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscrito. Es por ello por lo que el conjunto azulgrana ha sorprendido ofreciendo a Ansu Fati a otro equipo de LaLiga EA Sports con el que mantiene una estrecha relación como el Betis, donde ya recaló en verano en calidad de cedido Vitor Roque.

Si es sorprendente el ofrecimiento del Barcelona es porque Ansu Fati jugó en el Sevilla de 2010 a 2012. “Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubs muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes dónde te va a llevar”, dijo Bori Fati, padre del futbolista español, en la Cadena COPE en su día.

No obstante, según SPORT, que es el diario que ha filtrado este ofrecimiento, tanto Ansu Fati como su entorno verían con buenos ojos recalar en el Betis en calidad de cedido. Y es que piensan que el delantero, que tan sólo ha disputado 186 minutos en lo que va de temporada, necesita recalar en un proyecto donde pueda tener mayor protagonismo.

Las alternativas al Betis que maneja Ansu Fati en LaLiga

Siempre según el diario catalán, el agente de Ansu Fati, que es Jorge Mendes, conversa con otros dos equipos de LaLiga EA Sports. Por un lado está el Girona y por otro el Valencia, que ya ha reforzado su ataque con el fichaje de Umar Sadiq. Así pues, estos dos clubes serían los rivales del Betis en la puja por el delantero de 22 años.