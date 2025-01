El Barcelona veta a un equipo de LaLiga como destino para Ansu Fati

Tras haber disputado tan sólo 186 minutos en lo que va de temporada, y con la obligación de aligerar masa salarial, Ansu Fati parece estar llamado a salir del Barcelona en calidad de cedido en el mercado invernal. Sin embargo, aunque la del Sevilla era una opción que seducía al delantero en LaLiga EA Sports, el conjunto azulgrana ha vetado al equipo andaluz como posible destino.

Así lo asegura el diario SPORT, que señala que el Barcelona no olvida la presión ejercida por el club hispalense en el ‘caso Negreira’, así como las trabas que están poniendo para que Dani Olmo y Pau Víctor puedan ser inscrito. Por todo ello el conjunto azulgrana ha roto relaciones con el Sevilla y, por tanto, Ansu Fati no recalará en el Sánchez Pizjuán en calidad de cedido en el mercado invernal.

El diario catalán, escribía el pasado mes de octubre sobre Ansu Fati: “El futbolista ya tiene encima de la mesa la opción del Sevilla para salir en forma de cesión durante seis meses e intentar demostrar que puede volver a ser importante”.

El guiño de Ansu Fati al Sevilla

Un año atrás, el padre de Ansu Fati hizo un guiño al Sevilla, equipo donde jugó su hijo de 2010 a 2012. “Yo pienso mucho en el Sevilla, en volver a casa. Ahora mismo no valoraría una oferta del Madrid, porque Ansu no lo aceptaría. Yo no puedo meter a Ansu donde él no quiere. Pero yo jamás hablaré mal del Madrid porque son dos clubs muy grandes y nunca sabes lo que el mundo te va a deparar... Nunca sabes dónde te va a llevar”, dijo Bori Fati en la Cadena COPE.