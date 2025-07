Un equipo de LaLiga reconoce estar negociando el fichaje de Luka Jovic

El director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, reconoció contactos por el delantero Luka Jovic, ex del Real Madrid sin equipo tras su paso por el Milan.

"Hemos preguntado por él y, de momento, no es una operación sencilla de hacer. No tiramos la toalla, pero ahora mismo no es sencillo que acabe siendo jugador del Oviedo", aseguró Agustín Lleida sobre el interés en Luka Jovic en la presentación de Horatiu Moldovan y Luka Ilic celebrada en las instalaciones de GAM.

Preguntado por si la operación del delantero serbio tiene unos plazos, el director general afirmó que "no hay plazos", aunque el club señala que "cada día salen nuevas oportunidades y que en el momento en el que algo interesante se ponga a tiro" el club azul irá a por ello.

El Real Oviedo, en el verano de su regreso a Primera División, ha hecho hasta el momento cinco fichajes: el portero Horatiu Moldovan, los centrocampistas Alberto Reina y Luka Ilic, el extremo Brandon Domingues y el delantero Salomón Rondón.

Los azules también están pendientes de dar salida a varios jugadores, todos con contrato, entre los que se encuentran Paulino de la Fuente, Pomares, Borja Sánchez o Jaime Seoane.