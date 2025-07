El fichaje de 30 millones que el Villarreal quiere cerrar en el Chelsea

La lesión de Logan Costa obligará al Villarreal a fichar a un nuevo central y el nombre que ha puesto sobre la mesa Marcelino García Toral ha sido el de Axel Disasi, defensa francés de 27 años por el que el Chelsea está pidiendo una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

Así lo asegura el diario AS, que señala que el galo no entra en los planes de Enzo Maresca. El Villarreal, por su parte, no está dispuesto a pagar la cantidad que pide el Chelsea por Axel Disasi, por lo que su intención es acogerle en sus filas en calidad de cedido. ¿Accederá el conjunto inglés a ello en ausencia de ofertas de su agrado?

Axel Disasi podría ser el recambio de Logan Costa en el Villarreal

El defensa caboverdiano del Villarreal Logan Costa estará varios meses de baja tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, según confirmaron los servicios médicos del equipo castellonense.

Logan Costa se produjo la lesión durante el primer amistoso del Villarreal, disputado ante el Basilea (3-3), a los pocos minutos de saltar al terreno de juego.

El defensa, que formó parte del equipo en la segunda parte, se lesionó en un lance con un rival e inmediatamente reclamó la presencia de las asistencias, si bien pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, aunque cojeando.

La lesión de Logan Costa es el primer gran contratiempo que sufre en la presente pretemporada el equipo de Marcelino García Toral, que también se vio obligado en el partido a sustituir al delantero Ayoze Pérez por problemas musculares.