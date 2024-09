El equipo que está cerca de fichar a Sergio Rico

Sergio Rico disputó su último partido el 7 de mayo de 2022, cuando jugaba en el Real Mallorca cedido por el PSG. Tras una temporada en blanco con el conjunto francés, el guardameta sufrió el 28 de mayo de 2023 un accidente que le tuvo 82 días en el hospital, 26 de ellos en coma inducido. Sergio Rico, de 31 años, intentó encontrar un nuevo equipo en verano cuando expiró su contrato con el PSG; sin embargo el mercado cerró sin que ningún club tuviera a bien ofrecerle acomodo a coste cero por la incertidumbre que generaba si estaba plenamente recuperado. Afortunadamente para él, ahora el Al-Gharafa de Joselu y de Rodrigo Moreno está dispuesto a ofrecerle la oportunidad que tanto desea de volver a enfundarse los guantes dejando atrás aquel accidente con un caballo que por poco le cuesta la vida en la Romería de El Rocío.

Ha sido el periodista de Relevo Matteo Moretto el que ha desvelado negociaciones muy avanzadas entre el Al-Gharafa y Sergio Rico. Por lo que el ex del Sevilla, tras su paso por el Real Mallorca y por el PSG, estaría cerca de iniciar una nueva aventura en Arabia Saudí.

Sergio Rico se ofreció al Sevilla en verano

Asegurando que estaba plenamente recuperado, y comprensivo con los equipos que por las dudas no se lanzaban a por su fichaje, Sergio Rico fue preguntado en una entrevista para MARCA sobre si volvería al Sevilla. “Por supuesto. Es el equipo donde he crecido. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo”, dijo entonces.