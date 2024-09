El Espanyol explica por qué no volvió Joselu y por qué no vendió a Joan García

Pese al ascenso del Espanyol, Joselu no regresó al cuadro perico tras su cesión al Real Madrid, poniendo rumbo al Al-Gharafa. El que no puso rumbo al Arsenal fue Joan García, al que el conjunto blanquiazul pudo retener en sus filas.

Sobre lo sucedido con este último, Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, dijo en el diario AS: “Ahí entramos un poco en lo que es una buena venta. ¿Qué es una buena venta? Si tú intuyes que va a haber un crecimiento y un rendimiento, quizás la de ahora puede ser una venta de un jugador sin llegar a término. Para este ejercicio hemos entendido que Joan es un activo y que es necesario para lograr el objetivo porque actúa en un puesto muy específico. No podíamos debilitarnos ahí, no podíamos. El interés por él no se va a frenar. El momento de una venta de Joan quizá sea en otro momento”.

¿Por qué Joselu no ha vuelto al Espanyol?

Por su parte, sobre el no regreso de Joselu al Espanyol, comentó: “Ahí no pude hacer nada yo, cuando llegué eso estaba concretado. En ese periodo entre salir del Wolves -gracias a Lopetegui, que me animó a dar el paso- y llegar al Espanyol la operación de Joselu estaba hecha. No tuve nada que ver en eso. Nuestro margen económico está en lo que se genera con ventas de los jugadores o con la no renovación de los jugadores. Hubo algunos que terminaron contrato y no renovaron. En el caso de Joselu no volvió porque el Madrid ejerció la opción de compra. Todo lo que se generó con esa masa económica nos permitía reforzarnos”.