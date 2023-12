El equipo que quiere llevarse a Valverde del Athletic

Los entrenadores españoles están de moda y no sólo en la Premier League. En Turquía el Besiktas busca un nuevo técnico tras haber destituido a Riza Calimbay y quiere a Ernesto Valverde pese a que tiene contrato en vigor con el Athletic.

El vínculo entre el que fuera entrenador del Barcelona y el conjunto vasco se extiende hasta el final del presente curso, aunque todo parece indicar que recibirá en las próximas semanas una oferta para renovar. Para que no sea así, y para que deje el Athletic a mitad de temporada, algo que hizo Unai Emery con el Villarreal la campaña anterior, el Besiktas está dispuesto a ofrecer más dinero a Ernesto Valverde y un contrato de larga duración según la prensa turca.

Conscientes de lo difícil que será hacerse con sus servicios, en el club otomano piensan en Fabio Cannavaro, Ole Gunnar Solskjaer, Mircea Lucescu, André Breitenreiter, Oliver Glasner y Sergen Yalçın como alternativas.

Valverde es una opción para el Besiktas, Setién no

El que no es una opción para el Besiktas es Quique Setién y así quiso dejarlo claro días atrás Feyyaz Uçar, responsable de fútbol en la nueva junta directiva. Lo hizo después de que el que hasta hace unas semanas fuera entrenador del Villarreal declarase: “Me han llamado esta tarde de Turquía para ir allí. Pero me lo tengo que pensar. La oferta la tengo que decidir mañana. Es en Estambul, el equivalente al Madrid aquí. En Arabia Saudí también he negociado con dos, pero no lo tenía muy claro. Sí que me iría gratis a Estados Unidos, ya que el fútbol se vive de otra manera. De hecho, ya quise ir a jugar al terminar mi carrera”.