Setién desvela las ofertas que ha recibido y dónde se iría a entrenar gratis

Quique Setién se encuentra sin equipo desde que fuese destituido por el Villarreal al comienzo del presente curso. Aún así el técnico de 65 años espera una oferta para regresar a los banquillos, aunque no ha visto claro el poner rumbo a Turquía o a Arabia Saudí. Donde sí entrenaría, y gratis, es en Estados Unidos.

Así lo reconoció el propio Quique Setién durante la primera jornada del Foro Internacional del Deporte: «Me han llamado esta tarde de Turquía para ir allí. Pero me lo tengo que pensar. La oferta la tengo que decidir mañana. Es en Estambul, el equivalente al Madrid aquí. En Arabia Saudí también he negociado con dos, pero no lo tenía muy claro. Sí que me iría gratis a Estados Unidos, ya que el fútbol se vive de otra manera. De hecho, ya quise ir a jugar al terminar mi carrera».

Dado que la intervanción de Quique Setién en el Foro Internacional del Deporte tuvo lugar días atrás, parece que declinó la oferta que manejaba para entrenar en Turquía. ¿Conseguirá que le llamen desde Estados Unidos o esperará a la próxima temporada para volver a entrenar en LaLiga EA Sports?

Quique Setién fue despedido del Villarreal el 5 de septiembre

El pasado 5 de septiembre, el Villarreal hizo oficial así la destitución de Quique Setién: «El Villarreal comunica que el entrenador del primer equipo, Quique Setién, deja de pertenecer a la entidad. El club destaca su gran profesionalidad y compromiso y aprecia tanto a él como a su cuerpo técnico el haber asumido el mando en una situación complicada durante la pasada temporada».

«Con el técnico cántabro, el equipo realizó una gran temporada, dando promoción a muchos jóvenes de la cantera, y logró la clasificación a la UEFA Europa League tras alcanzar la quinta posición en LaLiga. El Villarreal desea agradecer a Setién por su trabajo e implicación y le desea la mayor de las suertes en su carrera deportiva», concluyó el submarino amarillo.