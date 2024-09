El equipo de Segunda al que se ha ofrecido Jesé y que ha descartado su fichaje

Jesé Rodríguez, sin equipo desde que el Coritiba brasileño rescindiese su contrato el pasado mes de enero, se ha ofrecido a varios equipos españoles esta temporada. Uno de ellos ha sido el Eldense, de Segunda División, tal y como ha reconocido Mau Guill, su director deportivo.

“Es verdad que se ha ofrecido, pero esa opción ha quedado descartada porque no era viable al no ser el Jesé del Real Madrid o del PSG”, dijo en rueda de prensa explicando por qué Jesé Rodríguez no había recalado en el Eldense.

Jesé quiere seguir jugando al fútbol

Jesé Rodríguez, de 31 años, declaró en MARCA pocos días después de que el Coritiba brasileño rescindiese su contrato: “Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”.

Sobre lo que podría aportar al equipo que le ofrezca la oportunidad, el canario señaló: “Cien por cien profesionalidad diaria, experiencia en diferentes equipos y países, diferentes sistemas de juego con entrenadores de ideas muy diferentes y, sobre todo, ser un buen compañero y ganar. Soy un ganador y lo que me gusta es ganar. No se va a arrepentir quien me dé la oportunidad”. Aún así, esta declaración de intenciones de Jesé Rodríguez no ha sido suficiente para el Eldense.