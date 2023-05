Un exfutbolista del Real Madrid acusa a Quique Setién de haberle hecho bulling

Gerardo Berodia, canterano del Real Madrid, coincidió con Quique Setién en el Lugo. Sobre el infierno que vivió a las órdenes del técnico cántabro habló el exfutbolista en la última entrevista que ha concedido. En ella acusó al hoy entrenador del Villarreal de haberle hecho bulling.

«No sé si habéis visto un poco el historial de Quique con los buenos jugadores que ha tenido, pero generalmente el que destaca acaba teniendo problemas con él. No me digas por qué, pero a mi me tocó ese año. Yo empecé a un nivel de la hostia, el año que mejor jugué al fútbol, y desde la jornada 9 no volví a jugar un partido titular hasta la 36, siendo el máximo goleador del grupo», comenzó contando Gerardo Berodia en Offsiders.

«A partir de la jornada 9 se generó una especie de conflicto. Minuto tres de partido de la primera parte y todo el mundo cantando 'Berodia titular', cuando Quique Setién se da la vuelta en el banquillo y me dice '¿tú qué pasa que les pagas?'. Fue un enfrentamiento muy heavy», confesó el exfutbolista del Real Madrid.

«Parecía que había una rivalidad entre Quique y yo porque eso lo generó la grada. Ascendimos a Segunda... Me encontré con el equipo en Segunda, la primera vez que iba a poder jugar en Segunda División, y cuando hicimos la cena de despedida me dijo Quique 'tengo que hablar contigo: Te lo voy a decir muy claro, no vas a ir convocado nunca, me da igual lo que hagas. No cuento contigo y búscate equipo'. Entonces yo le dije, 'me he comido la Ponfe, he vivido ya 5 o 6 play-offs y a mi ya no me pasa más, me vas a tener aquí recogiendo hojas», continuó Gerardo Berodia.

«Bero tú has lo que quieras que no vas a jugar. Llegué en pretemporada y fui pichichi de la pretemporada», concluyó.

Los números de Gerardo Berodia con Quique Setién

A las órdenes de Quique Setién, Gerardo Berodia participó en 33 encuentros, en los que anotó 7 goles, la temporada en la que el Lugo subió a Segunda División. La siguiente dejó de contar para el técnico cántabro disputando tan sólo 33 minutos repartidos en 4 partidos.