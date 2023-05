Carla Barber se pronuncia tras ser relacionada con Dani Ceballos

Carla Barber, ex de Álvaro Morata, podría haber rehecho su vida tras su ruptura con el padre de sus dos hijos. Así lo aseguraban varios medios que hablaron de Dani Ceballos, futbolista del Real Madrid, como la nueva ilusión de la doctora.

Dicha información surgía después de que Carla Barber acudiese al Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro que enfrentó al conjunto blanco con el Almería. Al enterarse del rumor, la doctora escribió en sus redes sociales: «En lugar de dormir estoy leyendo una nueva noticia sobre mí, nuevamente inventada y totalmente falsa».

«Me parece una vergüenza que se generen noticias sin fundamento, simplemente por dar que hablar, cuando podrían afectar o afectan a muchas personas. Mis hijos aún son pequeños y no se enteran de nada. Pero, ¿qué ocurriría si no fuera así y se encontrasen cada mes con noticias falsas sobre mí?», planteaba Carla Barber desmintiendo que Dani Ceballos fuera su nueva pareja.

Carla Barber y su relación con Álvaro Morata

Pese a lo unidos que estuvieron en su día, Carla Barber reconocía en 2021 que no mantenía el contacto con Álvaro Morara. «¿Relación con Morata? Lamentablemente no tengo ninguna. No por mí, más bien por él… Creo que nunca aceptó que yo le dejara», afirmó.

Carla Barber y su criticado comentario sobre las novias de los futbolistas

Carla Barber fue duramente criticada en redes sociales por aludir a las novias de los futbolistas para justificar el haber dejado 20 euros de propina en un restaurante. «Las mujeres de los futbolistas sacan fotos en sus jets privados enseñando sus joyazas y sus pedazo de bolsos y no pasa nada. Luego esta chica que está aquí, que se curra cada euro que gana, que ayuda a quien puede en lo que puede, que intenta siempre hacer que disfrutéis de las mismas experiencias que ella, dice que ha dejado 20 euros de propina y entonces lo que está haciendo es fardar», fue su controvertido comentario.