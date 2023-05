Fichaje confirmado: «Me duele en el alma que se vaya al Athletic»

Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, confirmó que Iñigo Ruiz de Galarreta no renovará con el conjunto balear para regresar al Athletic

«Galarreta es un muchacho extraordinario, un chico educado y muy correcto, que siempre suma dentro vestuario. A mí como jugador me sorprendió gratamente y me llamó poderosamente la atención. Es un lujo tenerle y disfrutarlo y una pena que se vaya a ir porque es un futbolista que da un salto de calidad a la plantilla. El año que viene estará cerca de casa, en el equipo de sus amores, de donde surgió», confirmó el mexicano haciendo alusión al Athletic.

«Es una decisión, la suya, que me duele en el alma y que creo que también va a afectar a todo el mallorquinismo, pero creo que es un jugador perfecto para los leones, esa es la verdad. Esta semana los compañeros han bromeado con él por el partido que afrontamos mañana. Íñigo merece nuestro respeto, es un chico al que vamos a extrañar», añadió Javier Aguirre sobre Galarreta.

El Athletic guarda silencio sobre Iñigo Ruiz de Galarreta

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, rechazó pronunciarse sobre el posible regreso a Bilbao del futbolista del Mallorca Iñigo Ruiz de Galarreta, pese a las palabras de Javier Aguirre. «No tengo nada que decir, no hay demasiada historia. Ya veremos al final de temporada. No me gusta hablar de esto lo mismo que no me gusta que otros entrenadores hablen de jugadores que están aquí como si fuera a pasar algo», quiso zanjar.

Iñigo Ruiz de Galarreta, centrocampista de 29 años, ha disputado 28 partidos con el Real Mallorca esta temporada y ha repartido una asistencia.