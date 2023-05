El Barcelona se lanzará a por un futbolista del Celta si no ficha a Messi

En el Celta de Vigo son conscientes de que Gabri Veiga abandonará el equipo en verano y que haya puesto su futuro en manos de Pini Zahavi no hace más que confirmar sus intenciones. Si bien el centrocampista de 20 años suena con fuerza para el Real Madrid así como para varios equipos de la Premier League, el Barcelona no dudará en lanzarse a por él si no logra fichar a Leo Messi.

Y es que, de concretarse su regreso, la economía del club azulgrana se vería seriamente comprometida. Por contra, si Leo Messi no vuelve al Barcelona, el equipo catalán podrá hacer frente a la cláusula de rescisión de Gabri Veiga, al que sacar del Celta de Vigo cuesta 40 millones de euros.

A favor del desembarco del gallego en el Camp Nou juega que Pini Zahavi es amigo personal de Joan Laporta. Además es el agente de Robert Lewandoswki, que ya el pasado verano recaló en el Barcelona pese a tener una oferta económica más importante del PSG.

El Celta de Vigo da por perdido a Gabri Veiga

Cuestionado recientemente por Gabri Veiga, Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, señalaba: «Bajo ningún concepto queremos vender a Gabri Veiga, pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Conocemos alguna de las ofertas que ha tenido Gabri y por mucho que quisiéramos no podríamos pagarle lo que le ofrecen otros equipos».

«Nos encantaría que Gabri esté la próxima temporada en el Celta, que siga con nosotros la temporada del Centenario, pero sabemos que será muy difícil. Competimos con clubes que son más fuertes que nosotros», insistió.

El presidente del Celta de Vigo aprovechó la ocasión para mandar un mensaje al Barcelona y al resto de pretendientes de Gabri Veiga. «Nuestra respuesta a todos los clubes es muy fácil, tienen que ponerse de acuerdo con él y a nosotros solo tienen que pagarnos la cláusula», concluyó Carlos Mouriño.