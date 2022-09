La frase de Aguirre que hizo enloquecer a Vinicius

Javier Aguirre y Vinicius tuvieron sus más y sus menos durante el partido que enfrentó al Mallorca con el Real Madrid en el Bernabéu. Una frase del técnico mexicano fue el detonante del rifirrafe entre ambos según ha trascendido.

Según confesó Vinicius a Nacho sobre lo acontecido con Javier Aguirre: “Ha dicho pégale, pégale... El entrenador...”. Aunque el técnico del Real Mallorca tuvo la oportunidad en rueda de prensa de aclarar lo sucedido entre ambos, prefirió no hacerlo: “En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda, no soy de quejarme, felicidades al Real Madrid por el 4-1″.

Indignado por la dureza con la que se emplearon los futbolistas del Mallorca, Vinicius protestó: “No me dejan jugar, falta, falta, falta...”. Jaume Costa, futbolista del cuadro bermellón, no pudo más que dar la razón al delantero del Real Madrid. “Ya, pero solo podemos hacer eso...”, le dijo justificando la agresividad de su equipo.

Para Ancelotti, Vinicius no tiene que cambiar de actitud

Carlo Ancelotti salió al paso de las quejas de los jugadores del Mallorca, que acabaron el partido de este domingo en el Santiago Bernabéu molestos con el brasileño Vinicius, y afirmó que el jugador brasileño “no tiene que cambiar nada de su actitud” y que respeta “a los árbitros y también a los rivales”.

“No sé qué ha pasado al final con Vinicius, me quedo con los goles, que han sido de gran calidad. Han combinado muy bien Rodrygo y Vinícius. Después de eso el partido ha sido más sencillo. Antes fue complicado por muchas razones, el calor, por encajar gol a balón parado. Hemos mantenido la cabeza fría poco a poco metiéndonos en el partido para ganar”, dijo.

Cuando fue preguntado por un enfrentamiento de Vinicius con el técnico del Mallorca, Javier Aguirre, y jugadores del equipo balear, defendió a su jugador.

“El árbitro, primero, tiene que ser respetado en todos los sentidos, también si falla. Vinicius tiene una calidad extraordinaria, es normal que los rivales se cuiden mucho de él por el talento que tiene. No tiene que cambiar nada de su actitud, me parece que respeta mucho a los árbitros y también a los rivales y si no lo hace, tiene que hacerlo”, manifestó.

Ancelotti señaló que, según vaya ganando experiencia, Vinicius irá puliendo ciertos detalles de su juego que pueden molestar a un rival.

“Es un jugador especial por cómo juega. A veces pude pasar que el rival se puede enfadar. Siempre intenta regatear, no cambia si el equipo gana o pierde. A veces entiendo que el rival cuando intenta regates si va perdiendo, se puede enfadar más de lo normal. Son cosas que pasan en el fútbol. Con experiencia tendrá que aprender”, sentenció.