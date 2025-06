Un futbolista del Athletic niega que vaya a renunciar a la Selección... ¡por jugar con Malasia!

Sobre Mikel Jauregizar se ha escrito mucho en los últimos meses. El centrocampista de 21 años ha sido relacionado con varios equipos hasta su renovación hasta 2031 con el Athletic sin cláusula de rescisión. De él también se ha dicho que tiene antepasados malayos, por lo que podría renunciar a la Selección para jugar con Malasia.

“¡La gente se inventa cualquier cosa!”, dijo Mikel Jauregizar en una entrevista para MARCA desmintiendo tener antepasados malayos. Por tanto, el centrocampista del Athletic no puede jugar con Malasia. “Imposible, eso es mentira. Mis amigos me mandaron un vídeo de un periodista de allí que inventó que tenía algo de malayo”.

Jauregizar no se ve en la Selección

Feliz con la Sub-21, Mikel Jauregizar sigue sin verse en la selección absoluta pese a su gran temporada con el Athletic: “Esos están a otro nivel y juegan en la absoluta. En un año estarán en un Mundial. Eso lo dice todo”.

Reiterando que no se ve en la Selección, agregó: “No, todavía no. Lo veo imposible. Hay jugadores increíbles ahí, es muy difícil quitarles el puesto”.

No obstante, Mikel Jauregizar ya ha estado en alguna de las prelistas de Luis de la Fuente. “Eso significa que he hecho bien las cosas este año. Mi trabajo es seguir así”, comentó al respecto el centrocampista del Athletic.

En una entrevista anterior, Mikel Jauregizar reconoció fijarse “mucho en Iniesta”. ¿Logrará igualar sus logros con la Selección cuando Luis de la Fuente se decida a darle la alternativa?

Mikel Jauregizar ha disputado esta temporada 48 partidos con el Athletic, con el que ha marcado 3 goles y repartido 3 asistencias.