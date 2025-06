Jauregizar confirma que Nico Williams tiene ofertas para dejar el Athletic

Mikel Jauregizar, que había sonado para varios de los mejores equipos de la Premier League, juró fidelidad al Athletic renovando su contrato hasta 2031 sin cláusula de rescisión. Sobre ello ha hablado el centrocampista de 21 años. También sobre el futuro de Nico Williams, al que pretenden tanto el Barcelona como el Bayern de Múnich, y de las ofertas que ha recibido.

Sobre su renovación por el Athletic, Mikel Jauregizar dijo en MARCA: “Para mí es muy especial seguir hasta 2031 en casa. Es algo que soñé desde pequeño. Estoy muy contento con la confianza que me ha dado el club. Es el club de mi vida y donde quiero jugar siempre. Estoy muy feliz aquí. Quiero hacer mi carrera en el Athletic. Lo que siento al ponerme la camiseta, al defenderla, al entrar en San Mamés, no lo sentiré en otro sitio. ¿Renovar sin cláusula? Es un gesto de confianza mutuo entre el club y yo. Estoy muy contento”.

Lo que tiene claro el centrocampista tras su renovación con el Athletic es que no se mudará a Bilbao. “Todos en el equipo me dicen que busque algo en Bilbao, pero me gusta Bermeo y quiero estar cerca de mi familia”, declaró.

Jauregizar y las ofertas que ha recibido Nico Williams

Por su parte, preguntado por Nico Williams, confirmó que el internacional español ha recibido ofertas para dejar el Athletic. “Es un jugador muy importante para nosotros, marca la diferencia cada vez que juega. Me daría mucha pena si se fuera. ¿Se irá? Ofertas tiene, pero eso lo decidirá él”, indicó al respecto Nico Williams.