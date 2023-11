Un futbolista del Betis reconoce que quiso ficharle el Nápoles

Aunque Rodri Sánchez tiene contrato con el Betis hasta 2028 son varios los equipos que ya han amenazado la continuidad del centrocampista de 23 años en el equipo andaluz. Si recientemente ha sonado para el Barcelona, él mismo ha reconocido que el Nápoles, que ganó el pasado curso la Serie A, quiso ficharle.

«En teoría sí hubo cosas, pero no se llegó a ningún lado por parte del Betis. Me querían aquí y ya está. Es un orgullo porque hice una buena temporada, también el Europeo, era normal. Me enorgullece que un equipo grande se interese por un jugador», desveló Rodri Sánchez en MARCA al ser cuestionado por el Nápoles.

Sobre su reciente renovación, en la que se aumentó su cláusula en 10 millones de euros, y sobre su continuidad en el Betis, aseguró que es un movimiento que le ayudará «a seguir creciendo». «Son pasos grandes que vas dando y espero que lleguen más», manifestó.

Rodri Sánchez presume de la temporada del Betis

Orgulloso de haber continuado en el Betis pese al interés del Nápoles, Rodri Sánchez presumió: «Hemos convertido al Betis en algo diferente a lo que era. A salir sin miedo, hacer nuestro fútbol, llevar las riendas del partidos y eso no es fácil. Es algo diferente a lo que estaba acostumbrado el Betis hace unos años».

Responsable de ello está siendo Isco Alarcón, del que comentó: «Cómo va a sorprender Isco si viene de jugar en el Madrid y de ser top mundial. La gente está muy equivocada, como si hubieran descubierto a Isco ahora».