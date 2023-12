El futbolista del Girona que quiere seguir los pasos de Oriol Romeu y fichar por el Barcelona

Aleix García atraviesa un dulce momento con el Girona y es ambicioso de cara al futuro. Es por ello por lo que el centrocampista de 26 años ha reconocido que le gustaría seguir los pasos de Oriol Romeu y fichar algún día por el Barcelona.

“Me gustaría jugar en el Barça”, dijo, tajante, Aleix García en Movistar. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, añadió el centrocampista, que debutó recientemente como internacional.

Aleix García ya fue criticado anteriormente por un guiño al Barcelona

No es la primera vez que Aleix García se ofrece al Barcelona, ya en el mes de septiembre confesó en RAC1: “Yo también me habría ido al Barça como Oriol Romeu, con los ojos cerrados. Es una lástima que se haya marchado porque tenemos una relación muy bonita. Cuando nos enfrentemos, ya le he dicho que iré a por él”.

Entonces el centrocampista fue muy criticado en redes sociales, algo por lo que se vio obligado a pronunciarse al respecto. “Me gustaría aclarar las palabras que dije, sólo apoyaba a un gran amigo como es Oriol Romeu, en ningún momento dije que yo me iría con los ojos cerrados. Mi situación y la de él son totalmente distintas. Lo siento si alguien se ha sentido ofendido. ‘Estimo’ al Girona”, manifestó Aleix García jurando fidelidad a su actual equipo.

Cabe señalar que el centrocampista de 26 años, que esta temporada ha anotado 3 goles y repartido 4 asistencias en los 15 partidos que ha disputado, tiene contrato con el Girona hasta 2026.