Pagará 15 millones de euros al Granada por Bryan Zaragoza

Los peores temores del Granada con Bryan Zaragoza se han confirmado. Después de que el extremo de 22 años fuera convocado con la Selección, se había convertido en una prioridad para el conjunto nazarí renovarle y poder así elevar su cláusula de rescisión por encima de los 15 millones de euros. No obstante el Granada ha llegado tarde ya que el Bayern de Múnich va a adquirir en propiedad a Bryan Zaragoza.

Así lo ha revelado Marcos Benito en El Chiringuito, donde señalan que el internacional español se comprometerá por cuatro temporadas con el conjunto germano. Si bien el Bayern de Múnich abonará al Granada los 15 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión, el club alemán permitirá que Bryan Zaragoza continúe en Los Cármenes en calidad de cedido hasta final del presente curso.

Los sueños de Bryan Zaragoza se están haciendo realidad

Bryan Zaragoza, delantero del Granada, expresó su ilusión en llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol, "un sueño" que confesó ha tenido "siempre desde pequeño".

Tras convertirse en una de las sensaciones en las nueve primeras jornadas de LaLiga EA Sports, Luis de la Fuente citó a Bryan Zaragoza por la lesión de Yeremy Pino después de su doblete al Barcelona en Granada.

"Es una maravilla", aseguró a su llegada a la casa de la selección española. "Es un sueño que he tenido siempre desde pequeño. Estoy con ganas de empezar", dijo el malagueño, de 22 años.

Bryan Zaragoza desveló como se produjo el momento de la llamada de la Selección y la manera en la que se enteró al acabar el partido ante el Barcelona en el que fue elegido jugador del encuentro.

"Terminó el partido, estaba dando una entrevista y me dijo el director deportivo que me tenía que decir una cosa. Estaba toda mi familia llorando y me dijeron que me había convocado la Selección. Me abracé a ellos en un momento muy bonito", manifestó a los medios de la Federación.