El futuro de Víctor Orta como director deportivo del Sevilla

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, aseguró este lunes que no tiene pensado destituir al director deportivo del club, Víctor Orta, pese a los malos resultados del equipo esta temporada, lo que ha motivado que Joaquín Caparrós haya sustituido en el cargo de entrenador a Xavi García Pimienta.

José María del Nido Carrasco, en la presentación del técnico utrerano en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dijo que en el consejo de administración han entendido que era el momento para la destitución de Xavier García Pimienta y que han "tenido que cortar" la vinculación del entrenador barcelonés pese a que era una apuesta para un proyecto "a largo plazo".

"No ha cumplido el contrato y asumo el error. Hemos decidido cesarlo y contratar al Caparrós. Ojalá seamos capaces de encontrar la estabilidad en el banquillo", destacó el máximo dirigente del Sevilla, quien se refirió al actual director deportivo del club y subrayó que le han pedido que "haga mas por menos" y que están "satisfechos" con su labor.

Víctor Orta no se plantea dimitir como director deportivo del Sevilla

Víctor Orta, por su parte, afirmó que trabaja con los objetivos que le puso el club, que fue el "rejuvenecer a la plantilla y reducir su presupuesto a más de cincuenta a por ciento". "Yo solo me planteo trabajar y seguir la línea del club, un modelo de captación, ayudar a los entrenadores, también a la cantera. Me centro en eso. Me obsesiona ganar, porque estoy en el fútbol para ganar, la derrota te mata y te destroza internamente", manifestó