Ganó la Eurocopa con España y ahora reprocha a Luis de la Fuente no haber sido convocado con la Selección

A Nacho Fernández le ha pasado factura el haber dejado el Real Madrid en verano para poner rumbo a Arabia Saudí de la mano del Al-Qadsiah. Esto es algo que no le pasó a Aymeric Laporte, que se convirtió junto a él campeón de la Eurocopa con España pese a jugar en el Al-Nassr. Es por ello por lo que Nacho Fernández ha aprovechado la última entrevista que ha concedido para reprochar a Luis de la Fuente el no haberle convocado con la Selección.

“De todos los que ganamos la Eurocopa, el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo. Me extrañó un poco. Desde que ganamos la Eurocopa no he vuelto a hablar con De la Fuente. Me hubiera hecho ilusión ir. Me parece un poco raro. Hay otros compañeros que cambiaron de equipo y de país y sí han seguido yendo. Es una pregunta para el míster, no he tenido problemas con él pero tampoco he vuelto a hablar”, dijo al ser cuestionado al respecto en Radio MARCA.

Nacho y el Balón de Oro

Nacho, excapitán del Real Madrid, también fue preguntado por quién merecía el Balón de Oro. “Yo sin ningún tipo de dudas le hubiera dado el Balón de Oro a Vinicius. Para mí ahora mismo es el número uno. Estoy muy contento por Rodri, como compañero, como el jugador que es y lo buen tipo que es. No le quito a mérito a Rodri, que también se lo merecía”, señaló sobre otro de los futbolistas que ganó junto a él la Eurocopa este verano.