El Girona reacciona ante el interés de un equipo de LaLiga por Sávio

El extremo de 19 años, es una de las revelaciones del Girona, el líder de LaLiga EA Sports. Cedido por el ESTAC Troyes, que pertenece al grupo al que pertenece el Manchester City, el futuro de Sávio es toda una incógnita y es que equipos como el Barcelona estarían interesados en su fichaje.

«Que te digan que a Deco le gusta un jugador tuyo te llena de orgullo. Ya nos pasó la temporada pasada con Oriol Romeu, pero nuestro objetivo es retener a estos jugadores porque cambiar toda la plantilla es difícil», señaló Quique Cárcel, director deportivo del Barcelona, al ser preguntado por el interés del Barcelona por Sávio.

Precisamente, al ser cuestionado por el futuro de Sávio, Quique Cárcel había dicho días atrás en RAC1: “No se va de Girona. Se quedará aquí hasta final de temporada y, probablemente, más allá de 2024”.

Al Barcelona le gusta Sávio y al Girona Oriol Romeu.

El que volverá a intentarlo con Oriol Romeu es el Girona. Preguntado por su regreso, el director deportivo del equipo catalán confesó: “Personalmente, a mí me gustaría cien por cien. Nos ha aportado cosas mágicas. Muchos jugadores me han dicho que él los ha enseñado a competir. ¿Si veo opciones? No es fácil porque hay contratos de por medio, pero no lo veo inviable”.

En lo que respecta a Sávio, ha disputado 14 partidos con el Girona hasta la fecha en los que ha anotado 5 goles y repartido 4 asistencias, unos registros que no pasan desapercibidos para el Barcelona.