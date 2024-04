La hija de Paco Jémez cuenta cómo reaccionó su padre al ver fotos suyas en Playboy

Nadia, la hija de Paco Jémez, contó hace tiempo cómo fue un desastroso encuentro que tuvo con Gerard Piqué. Ahora ha contado en su última entrevista cómo reaccionó su padre al ver fotos sutas en Playboy México.

“La prensa deportiva en México es más prensa rosa. Se mete mucho en la vida de los futbolistas y de los entrenadores. Y a mi padre le preguntaban por mis fotos. Le preguntaban en ruedas de prensa después de los partidos. Mi padre explotó cuando me subieron a la plataforma de Playboy México. Ahí es cuando dijo que iba a denunciar a ciertas personas porque yo en ese momento era menor de edad. Tenía 17 años y es delito. Además de que estaban usando mi imagen siendo menor. No pueden”, rememoró Nadia Jémez en el pódcast La Influencia.

El consejo de Paco Jémez a su hija con los futbolistas

Haciendo alusión a un consejo que le había dado su padre, Nadia Jémez señaló: “Mi padre siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista. Y nunca he estado con un futbolista ni tampoco he dado un beso a un futbolista. Jamás. Eso sí, amistades muchísimas. Pero líos nada de nada”.

Sobre qué hizo con su primer sueldo como influencer, confesó: “Me compré un bolso de Gucci. No era muy caro: unos 1.900-2.000 euros”. Sin embargo, la hija de Paco Jémez se está preparando las oposiciones para ser notaria. “Estudio ocho horas al día. Me levanto a las 7 de la mañana. Cada tres horas descanso unos 15 minutos o 30 minutos”, concluyó Nadia Jémez.