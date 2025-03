Huijsen aclara la polémica antes de enfrentarse a Países Bajos: "Soy español"

Dean Huijsen, nacido en Ámsterdam, podría debutar con España precisamente ante Países Bajos, lo que ha generado un gran revuelo. Sobre ello ha hablado el central de 19 años del Bournemouth en una entrevista en la que también fue preguntado por el interés que despierta en el Real Madrid.

El defensor recibió el pasaporte español en 2024, momento en el que decidió cerrar su etapa en las categorías inferiores de Países Bajos. Sobre esta decisión, Dean Huijsen dijo en EFE: “Siempre digo que España es mi casa, en cuanto puedo voy a España y vuelvo a casa. Soy español. Me siento español y en cuanto surgió la oportunidad la tomé porque es lo que siento”.

“He vivido toda la vida en España y todo lo del fútbol lo hice aquí. Mis amigos de la infancia son españoles”, añadió.

Huijsen jugó primero con las categorías inferiores de Países Bajos

Preguntado sobre por qué jugó primero con las categorías inferiores de Países Bajos, Dean Huijsen aclaró: “Al principio no tenía pasaporte español y cuando surgió la posibilidad de que me hicieran el pasaporte exprés tomé la decisión”.

“Yo en realidad tomé la decisión antes de que España ganase la Eurocopa porque me siento español”, quiso aclarar el central.

Dean Huijsen, con 15 años, ya se entrenaba con el Málaga, club al que le gustaría regresar algún día. “Sntes de irme entrené con ellos varias veces. El primer día me caí un poco porque me quitó Pellicer después de dar un pase de tacón, pero luego todo fue muy bien. Soy del Málaga a muerte, lo digo siempre, pero así surgieron las cosas y creo que elegí lo mejor para mí. Yo siempre iba a los partidos en La Rosaleda. Espero volver algún día. Me costó bastante tomar la decisión, fue difícil pero creo que era lo mejor para todos”, recordó.

Huijsen y el interés del Real Madrid

Dean Huijsen se marchó a la Juventus teniendo sobre la mesa una oferta del Real Madrid, algo que también tuvo a bien explicar: “Creo que fue una decisión medida, quería por la fama de Italia irme a la Juve donde estaban Chiellini, Bonucci, Barzagli y estos centrales históricos. Quería aprender lo defensivo, que también se aprende en España, pero allí se trabaja más. Creo que fue una decisión correcta”.

Sin embargo ahora el Real Madrid vuelve a estar tras sus pasos. “Es un orgullo que se interese un equipo tan grande por ti, es algo especial y significa que lo estás haciendo bien”, señaló al ser cuestionado al respecto.