Maffeo renuncia a España pero pide a Luis de la Fuente que convoque a un compañero

El polémico Pablo Maffeo, que acostumbra a ser noticia cada vez que el Mallorca se enfrenta al Real Madrid por sus rifiraffes con Vinícius, nació en Sant Joan Despí. Aún así ir con España, o con Italia, no es una opción para él. El lateral de 27 años tiene las nacionalidades argentina, italiana y española y sólo irá con la albiceleste si Lionel Scaloli tiene a bien convocarle como hizo en 2023. Eso sí, él de ser Luis de la Fuente convocaría a su compañero Antonio Raíllo, central de 33 años del Real Mallorca.

Así lo dejó claro reaccionando a una publicación del conjunto balear en la que presumía de sus convocados; Muriqi con Kosovo, Omar Mascarell con Guinea Ecuatorial, Greif con Eslovaquia, Mojica con Colombia y Cyle Larin con Canadá.

“Falta el Raíllo… pero no estáis preparados para esta conversación”, escribió el polémico Pablo Maffeo en redes sociales.

Luis de la Fuente no ha convocado a Antonio Raíllo

Aún así, Antonio Raíllo, de 33 años, no está en el radar de Luis de la Fuente. Para enfrentarse a Países Bajos, el técnico riojano ha convocado a Robin Le Normand, a Pau Cubarsí, a Raúl Asencio y a Iñigo Martínez, sustituyendo a este último por lesión por Dean Huijsen.

La renuncia de Pablo Maffeo a España

Días atrás, Pablo Maffeo reiteró que no jugará con España. “No jugué, pero lo he dicho muchas veces, con España no iría. No porque no me sienta español ni nada de eso, es porque iría con Argentina, simplemente porque fue la primera que tocó la puerta y me llamó”, afirmó en La Zona 10.

“Sería antes Italia que España, 100%. Estoy con Argentina en la cabeza, por supuesto, pero a lo mejor dentro de 20 años lo miro de otra forma. Para mí es Argentina o nada”, añadió el defensor del Real Mallorca.