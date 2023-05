Ibai Llanos contesta al ataque de José María García en La Resistencia

José María García no dejó títere con cabeza durante su paso por La Resistencia. El popular periodista no dudó en arremeter contra Ibai Llanos por entrevistar a Leo Messi por no haberse atrevido a hacerle ninguna pregunta cuando fichó por el PSG y tuvo la oportunidad de estar junto a él. La respuesta delstreamer no se ha hecho esperar.

«A Ibai no le admiro, pero le respeto. No le admiro porque no es periodista. Si no va de periodista, no puede pisarles a estos una noticia. Por ejemplo, irse a casa de Messi y no hacerle ni una sola pregunta que merezca la pena. No pregunta casi nada en sus entrevistas. No hay periodismo deportivo ahí», criticó José María García.

Ibai Llanos, por su parte, respondió al periodista: «En casa de Messi lo que hice fue comer tequeños, no era momento de preguntar nada».

Juanma Castaño, como José María García, también criticó a Ibai Llanos

Antes que José María García, Juanma Castaño mostró su malestar cuando Ibai Llanos entrevistó a Leo Messi. También a él tuvo a bien responder el popular streamer. «Yo es verdad que empecé con los videojuegos, tenía ahí mi nicho... y es verdad que de un tiempo a esta parte he empezado a hacer cosas con futbolistas y entonces ahora hay periodistas deportivos que piensan que he venido a quitarles el trabajo, que he venido a tocarles los cojones. Desde luego esa no es mi intención, pero si me salen este tipo de oportunidades, como la de estar con Messi, no las voy a rechazar», justificó entonces Ibai Llanos.