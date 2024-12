Insisten en el interés de este equipo de LaLiga por Marcelo

El Leganés parece que va en serio a por Marcelo Vieira. El equipo madrileño quiere aprovechar que el lateral de 36 años se encuentra sin equipo después de que el Fluminense rescindiera su contrato para hacerse con sus servicios de cara al segundo tramo de la temporada. El Leganés ha perdido para lo que resta de temporada a Enric Franquesa por lesión y el club pepinero quiere al ex del Real Madrid como recambio.

Si semanas atrás era Superdeporte el medio que hablaba de ello, ahora ha sido el Diario AS el que lo ha hecho. El Leganés estaría bastante interesado en Marcelo Vieira, al que ofrecería la posibilidad de volver a residir en la capital de España, donde vive su hijo Enzo Alves, que juega en el Juvenil C del Real Madrid. No obstante, desde el club pepinero, según el citado diario, piden cautela al respecto.

Colo Colo, rival del Leganés en la puja por Marcelo

Colo Colo, equipo chileno en el que juega Arturo Vidal, sería el rival del Leganés en la puja por Marcelo Vieira. Un comentario del que fuera lateral del Real Madrid a Maxi Falcón por el título conquistado por el conjunto chileno desataba días atrás los rumores sobre el posible fichaje de Marcelo Vieira por Colo Colo. Abriéndole las puertas del equipo, el uruguayo le respondió: “¡Te esperamos! Ven a ganar la Libertadores”.

Marcelo Vieira, que se formó en las categorías juveniles del Fluminense, había vuelto al club carioca en 2023 tras su extenso paso por el Real Madrid, en el que ejerció la capitanía en la temporada 2021-2022, tras la despedida de Sergio Ramos.

En el Fluminense, participó de la conquista del Campeonato Carioca y ganó precisamente la Copa Libertadores, ambas en 2023, y la Recopa en 2024.