Isco se marca un objetivo para su retirada

Isco Alarcón, a sus 33 años, está viviendo una segunda juventud en el Betis, equipo que le ha permitido volver a ser convocado con la Selección. Aún así el centrocampista quiere elegir el momento de su retirada y que no sea el fútbol el que le retire a él. Así lo ha reconocido en una sincera entrevista en la que se ha responsabilizado de su “fracaso” en el Real Madrid.

Cuestionado por su salida del conjunto blanco en France Football, Isco Alarcón comentó al respecto: “Algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el fútbol. Después de un tiempo, en Madrid todo fue más complicado para mí. Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo”.

A su vez, sobre su posición de enganche en el sistema de Pellegrini, indicó: “Ese puesto está desapareciendo, pero Pellegrini me dio la oportunidad en Málaga en 2011 y también confianza y cariño. Y aquí es igual. Tengo la suerte de tener un entrenador que cree en ese puesto de 10. Me aconseja que me mantenga siempre cerca del balón y me da mucha libertad de movimiento. Además, esta temporada, por primera vez, me han nombrado capitán, lo que es un gran orgullo”.

Respecto a su evolución en el campo, Isco Alarcón señaló: “Empecé directamente como mediapunta. Me gusta llevar el balón, regatear, así que ahí es donde me siento más cómodo ¿El sistema 4-2-3-1? Tengo suerte, es el del Betis y la Selección. El Barça también sigue creyendo en este puesto, lo vemos con Dani Olmo o Pedri. Un buen 10 es el director de orquesta de un equipo. Para ser uno, hay que sentir el juego, saber cuándo reducir la velocidad o acelerar, dónde colocarse y cuándo... Somos nosotros los que dictamos el ritmo”.

Sobre cómo prepara los partidos, dijo: “Nunca preparo mis partidos, no soy de los que estudian al rival. Una vez en el campo, analizo todo. Busco la zona ideal para sacar el balón y hacer daño al oponente. En función de lo que note, ajusto mi ubicación. La idea es sacar de zona al número 6. Cuando veo que se pega demasiado a mí, me alejo del juego, me acerco al ala. Si me sigue, deja espacio libre para un compañero de equipo. Se trata de sentir el juego y adaptarse. Lo mismo con los regates. Ando por instinto. Mi cabeza sabe lo que pide el juego”.

El objetivo de Isco para su retirada

Por último, sobre su último objetivo, manifestó: “¿Mi último objetivo? Que sea yo quien se retire del fútbol y no el fútbol quien me retire a mí. Ahora vivo uno de los mejores momentos de mi carrera. Me siento muy querido en el Betis, por mis compañeros y por los aficionados”.