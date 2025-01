Pellegrini responde al interés del Borussia Dortmund

Aunque Manuel Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta el 30 de junio de 2026, el Borussia Dortmund ha contactado con el técnico chileno para que tomase el relevo de Nuri Sahin. Sobre ello fue preguntado en la previa del partido que enfrentará a su equipo con el Real Mallorca, un choque que llega en un momento muy delicado después de que el conjunto verdiblanco cayera por 1-3 en casa frente al Deportivo Alavés en la última jornada.

Mostrándose una vez más fiel al Betis ante el interés del Borussia Dortmund, subcampeón de la Champions el pasado curso, Manuel Pellegrini manifestó: “Mi futuro está claro: tengo contrato hasta la próxima temporada. Siempre hemos tenido momentos complicados como este, e incluso peores, que se superaron y por tanto ya quedaron en el olvido. Es cierto que es la puntuación más baja de estas temporadas, pero son situaciones que uno tiene que intentar solucionar”.

Pese a los silbidos que se escucharon la pasada jornada, ninguno fue dirigido a él, algo a lo que hizo alusión. “Yo estoy siempre agradecido a la hinchada del Betis por el cariño enorme que me ha demostrado en estos cinco años. Que me nombren o no, no me quita la responsabilidad que tengo en la derrota. Nosotros mismos hemos ilusionado a la gente y tienen derecho a exigir. Pero yo tengo el doble de responsabilidad y así me siento. ¿Si siento la misma energía? Absolutamente. Por perder dos partidos no puede cambiar la personalidad y la manera de afrontar esta profesión. Tengo la experiencia necesaria para saber que no hay que echarse a morir. Hay que seguir trabajando para corregir errores y tengo la misma responsabilidad y el compromiso de siempre. Me siento muy respaldado y querido”, afirmó Manuel Pellegrini.

La buena sintonía entre Pellegrini y los dirigentes del club

La comunión de Manuel Pellegrini con los aficionados es similar a la que tiene con los dirigentes del Betis tal y como quiso dejar claro. “Lo que yo transmito a la entidad queda entre club y técnico. Siempre hay diferencias, pero hubo una línea concreta a seguir siempre. Son conversaciones privadas. Tuvimos una relación sin ningún tipo de problema en estos cinco años y cuando los resultados no se dan mantenemos la tranquilidad. Se sabe el trabajo que se hace, tratamos de hacerlo lo mejor posible y a medida que no se consiguen los resultados tenemos mayor responsabilidad”, concluyó el técnico chileno, que seguirá en el Betis pese al interés del Borussia Dortmund.