Jörgensen negocia para dejar el Villarreal y dar el salto a un grande

El Villarreal, que ya ha reforzado su portería con Diego Conde, que ha llegado procedente del Leganés, podría perder a Filip Jörgensen. Y es que el Chelsea ha reactiva su interés por el guardameta de 22 años.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que asegura que la operación está aún en fases iniciales. No obstante, Filip Jörgensen no es más que una de las cuatro opciones que maneja el Chelsea para reforzar su portería.

Jörgensen y el interés del Chelsea

Filip Jörgensen, se mostró halagado días atrás por haber despertado interés en algunos clubes como el Chelsea y afirmó que no hay un plan establecido para su futuro, así como dijo que estaría abierto a analizar una salida si fuera buena para él y para el club groguet.

“Es difícil de decir. Sólo quiero mejorar cada día y hacerlo lo mejor que pueda. No, no hay un plan definido. Si surge algo bueno, podemos hablarlo y ver qué es lo mejor para mí, para el Villarreal y para todos los involucrados”, señaló en declaraciones al medio danés Tipsbladet.

Concentrado con la selección Sub-21 de Dinamarca, calificó de "divertido" el posible interés de clubes como el Chelsea. "Se nota que he hecho algo bueno y lo he hecho bien”, destacó Filip Jörgensen.

El portero dijo no saber qué puede pasar con su futuro y afirmó no tener ninguna propuesta entonces. "Ahora mismo no parece que haya movimientos ni nada parecido sobre su futuro, por lo que es algo que se valoraría en su momento", apuntó.