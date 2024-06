El portero que ha rechazado al Leganés a la espera de que el Betis presente una oferta por él

La salida de Claudio Bravo, y la más que probable de Rui Silva, obligarán al Betis a reforzar su portería. Tal y como venimos contando, la prioridad del conjunto verdiblanco es Álvaro Valles, aunque las elevadas pretensiones de la Unión Deportiva Las Palmas hacen que el equipo andaluz contemple otras alternativas. Una de ellas es la de Ignacio de Arruabarrena, que tras haber finalizado contrato con el Arouca, ha rechazado una oferta del Leganés a la espera de que el Betis haga un movimiento por él.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el agente del guardameta de 27 años dijo unos días que fichar por el Sevilla era “una posibilidad real” para su representado. Aún así sería el Betis el equipo mejor posicionado por un Ignacio de Arruabarrena al que también pretende el Real Valladolid.

“El Betis tiene en carpeta a tres arqueros e Ignacio es uno de ellos”, afirman en el citado medio, fuentes cercanas al uruguayo. Si bien “el mercado recién ha empezado a moverse”, Ignacio Arruabarrena prefiere esperar de momento al Betis. El Sevilla, por su parte, no será una opción para él ya que “tiene que vender antes de contratar”. Así pues, no se moverá por él si no traspasa, como es su intención a Marko Dmitrovic.

Ignacio de Arruabarrena podría llegar al Betis junto a Álvaro Valles

El fichaje de Álvaro Valles, por el que el Betis ha ofrecido 4 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere al menos 10 por él, no descartaría, en ningún caso, la llegada de Ignacio de Arruabarrena. Y es que si se va Rui Silva, con tan sólo Fran Vieites en plantilla, Manuel Pellegrini tiene claro que quiere contar con tres guardametas.