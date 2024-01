Luque cuenta cómo fichó para la Selección a Le Normand

Xabi Alonso, que coincidió con él en la Real Sociedad, fue fundamental para que Albert Luque fichara a Robin Le Normand para la Selección. Aunque el central había expresado su intención de esperar a Francia, y aunque a última hora recibió la llamada de Didier Deschamps, el central fue fiel a la palabra que le dio al director de la Selección, algo que quiso ensalzar en la última entrevista que ha concedido.

“Es un tema que llevé personalmente y Le Normand me demostró que tiene palabra”, comenzó contando Albert Luque en el diario AS.

“Antes de hablar con él, le pregunté a Xabi Alonso porque lo había tenido en la Real Sociedad. Hablé también con el director deportivo de la Real Sociedad. Me hablaron maravillas a nivel personal y profesional. Me decidí a dar el paso y le dije lo que teníamos pensado para él y creo que que un acierto increíble”, manifestó.

“A nivel deportivo, ya se ha visto cómo ha rendido. Y a nivel humano, es de los tres mejores en el vestuario. Por humildad, personalidad, trabajo. Estamos muy orgullosos de haberlo conseguido”, continuó contando Albert Luque.

Francia tentó a Le Normand para que no jugase con la Selección

“Como anécdota, le contaré que en el último momento recibió la llamada de Didier Deschamps para llevárselo. Me llamó al momento y me dijo que él me había dado su palabra, que lo había hablado con su familia y que no cambiaría de parecer porque valoraba la apuesta que había hecho España y lo que habíamos movido a nivel político”, finalizó el director de la Selección.