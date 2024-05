El Mallorca encuentra recambio en LaLiga a Javier Aguirre

Tras haber clasificado al Real Mallorca para la final de la Copa del Rey y tras haber salvado un año más al conjunto balear, Javier Aguirre podría emprender una nueva aventura. Según ha reconocido el propio técnico mexicano, cuenta con ofertas de “Asia Menor y Oriente Medio” donde vería incrementado considerablemente su sueldo. Como recambio de Javier Aguirre, el Real Mallorca querría a un Jagoba Arrasate que dejará Osasuna a final de temporada y que también ha sido relacionado con otros banquillo de LaLiga EA Sports como el Sevilla. No obstante, la de Arrasate no es la única opción que baraja el Sevilla de cara a la próxima temporada.

Según la SER, el Real Mallorca no pondrá ningún tipo de obstáculo a Javier Aguirre si quiere dejar el equipo al final del presente curso. Al contrario, aprovecharían su marcha para apostar por otro tipo de técnico con el objetivo de asentarse en el Top-10 de LaLiga EA Sports. Y con ese objetivo, el Real Mallorca negociará con Jagoba Arrasate para convertirle en su nuevo entrenador. La familia del técnico vizcaíno valora positivamente la tranquilidad que encontraría en la isla. No obstante, Arrasate no tomará ninguna decisión hasta que no termine la temporada con Osasuna.

Javier Aguirre todavía no da por sellada la permanancia del Mallorca

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, afirmó tras el 1-1 logrado por su equipo en el campo del Cádiz que “todavía no hay puntos suficientes para pensar en salvarse” y emplazó a seguir con el trabajo en los próximos encuentros, al mantener el conjunto bermellón la distancia de 6 puntos sobre los gaditanos.

El técnico mexicano recalcó en rueda de prensa que aún hay partidos por delante, cinco para acabar LaLiga EA Sports, para “sumar los puntos suficientes” y continuar en Primera División.

Javier Aguirre reconoció que el empate en el estadio Nuevo Mirandilla fue “justo” y destacó que su equipo no está en posición de descenso “desde hace más de 75 partidos”.

El entrenador del Real Mallorca indicó que en la primera parte defendieron “muy bien” y tuvieron un “par de situaciones” de gol que podrían haber “decantado” el encuentro para el Mallorca, por lo que lamentó la falta de acierto de los suyos en ataque.