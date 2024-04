Los dos futbolistas españoles a los que tiene fichados el Betis para la próxima temporada

Con la ilusión de jugar en Europa la próxima temporada, el Betis busca una plantilla amplia de cara a la próxima temporada. Es por ello por lo que además de buscar en el extranjero y en Primera División, busca también en otras categorías. Si recientemente contábamos en LAOTRALIGA que el Betis ya tenía apalabrado el fichaje de Sander Ballero, centrocampista español de 19 años del Sabadell, también habría acordado con el Real Oviedo el de Abel Bretones, lateral zurdo de 23 años.

De esta manera el Betis se reforzará en una demarcación que necesitaba. Juan Miranda termina contrato y abandonará el equipo a coste cero a final de temporada, y Abner Vinícius será traspasado al Olympique de Lyon por una cantidad cercana a los 8 millones de euros. Parte de ese dinero, en concreto 3,5, serán los que pague el Betis al Real Oviedo por Abel Bretones según el periodista de El Desmarque Gabriel Galán.

Además de a Abel Bretones, el Betis quiere a Tagliafico

Apalabrado el fichaje de este defensa, que esta temporada ha participado en 36 encuentros, el Betis buscará el fichaje de otro lateral zurdo de mayor experiencia. La opción número uno es la de Nicolás Tagliafico, que precisamente juega en el Olympique de Lyon.

Cuestionado por su posible fichaje por el Betis, su compatriota Germán Pezzella declaraba recientemente: “Hablo mucho con él, está al tanto de cómo es la situación en el Betis. Entre mate y mate hablamos de los clubes. Vi que se estaba rumoreando, que había una posibilidad, pero no me gusta meterme en su puesto. Es un amigo mío del fútbol. Él me desea lo mejor y yo le deseo lo mejor allá donde vaya”.

Sander Ballero, el otro fichaje español del Betis

En lo que respecta a Sander Ballero, aunque el centrocampista español había sido relacionado con el Real Madrid y con el Barcelona, finalmente ha sido el Betis el que ha aprovechado que terminaba contrato con el Sabadell para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso.

El acuerdo entre las partes se hará efectivo siempre y cuando el futbolista supere el pertinente reconocimiento médico. Cabe señalar que Sander Ballero sufrió en el menisco externo izquierdo de su rodilla por la que fue intervenido quirúrgicamente el pasado mes de febrero.