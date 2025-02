Manquillo reacciona a las palabras de su entrenador con un incendiario tuit

Javier Manquillo tampoco estará con el Celta de Vigo ante Osasuna. Tras haberlo dejado nuevamente fuera de su convocatoria, su entrenador Claudio Giráldez, negó haber tenido problema alguno con el que fuera canterano del Atlético de Madrid; que incapaz de contenerse, reaccionó en redes sociales a sus palabras.

Preguntado por Javier Manquillo, Claudio Giráldez respondió en rueda de prensa: “Tiene opciones, como todos los demás menos Hugo. No he tenido problema con ningún jugador desde que entreno al primer equipo. No he tenido confrontación con nadie. Con todos los jugadores tenemos comunicación. No tengo ningún problema con Manquillo, si no te diría que no va convocado y no estaría entrenando con el equipo y estaría fuera de aquí. Hemos hablado de las situaciones que hay a lo largo de la temporada, de los roles y está entrenando con normalidad. Tiene opción de entrar en convocatoria cuando yo lo considere y cuando vea que está al nivel para poder aportarnos como nos lo ha hecho esta temporada y la pasada, siendo titular en muchísimos partidos cuando su estado físico ha estado bien”.

El incendiario tuit con el que Manquillo ha contestado a su entrenador

Reaccionando a sus palabras en redes sociales, Javier Manquillo, que se ha quedado fuera de las últimas cinco convocatorias de Claudio Giráldez, contestaba con dos emojis, uno con cara de sorprendido y otro con una cremallera en la boca. El defensor, por tanto, parece no estar de acuerdo con su entrenador, aunque prefiere guardar silencio.

La última vez que Javier Manquillo fue convocado fue contra el Athletic.