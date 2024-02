Michel Herrero, propietario de dos viviendas del edificio incendiado de Valencia, detalla el estado de sus inquilinos

El que fuera futbolista del Valencia, del Levante, del Deportivo de la Coruña y del Real Valladolid, entre otros equipos, Míchel Herrero, sigue en activo a sus 35 años en las filas del Torrent tras su salida del Hércules en enero. Sin embargo, si el centrocampista se ha convertido en noticia en las últimas horas es por ser propietario de dos viviendas en el edificio incendiado de Valencia. Es por ello por lo que la Policía contactó con él para conocer el estado de sus inquilinos.

"Tengo dos viviendas allí alquiladas. La Policía me llamó para saber si tenía noticias de mis inquilinos", contó Míchel Herrero en Radio Marca. "Hablé con una chica que vive sola en uno de los pisos.Estaba en la terraza y olió y vio el humo. Bajó a avisar al portero y ya no pudo subir", dijo el ex del Valencia y del Levante, entre otros equipos.

Confirmando que el resto de sus inquilinos estaban bien, Míchel Herrero continuó: "En la otra vivienda estaba la mujer de un matrimonio que viven allí alquilados y la avisaron y bajó a tiempo para huir de las llamas".

El centrocampista quiso destacar la figura de Julián, el portero del edificio, que se ha convertido en un héroe ya que se jugó su propia vida para salvar al mayor número de vecinos posibles. "Seguro que es el más afectado. Él conoce a todas las familias que viven en el edificio y siempre ayuda en todo. Seguro que actuó como un héroe", destacó Míchel Herrero.

Sube a 10 la cifra de muertos en el incendio del edificio de Valencia

La cifra de víctimas mortales en el incendio de un edificio de Valencia se eleva a 10 tras la primera inspección ocular que han hecho en el interior de las instalaciones los bomberos y la Policía Científica, según ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Pilar Bernabé ha indicado este viernes en el Puesto de Mando Avanzado que el número de cadáveres encontrados coincide con la cifra de personas que finalmente estaban ilocalizadas, ya que durante este viernes por la mañana han encontrado a 4 de las 14 personas que estaban sin localizar.

Preguntada sobre si entre esos cuerpos está una familia formada por un matrimonio y sus tres hijos, la delegada ha recordado que un juzgado de Valencia ha decretado el secreto de sumario de esta causa, por lo que ha pedido dejar que la investigación siga su curso, y ha indicado que todavía no hay una hipótesis clara sobre el origen del incendio.

Ha señalado que se van a hacer más inspecciones oculares en el interior del edificio, y ha agradecido "la humanidad, solidaridad y dedicación" de los profesionales de emergencias y de personas anónimas y de los vecinos del barrio de Campanar, que se han volcado en ayudar y que en la tarde de ayer también salvaron vidas.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que se ha incrementado el número de personas realojadas en hoteles de la ciudad a 105 (frente a las 35 de esta mañana), después de que muchos pasaran la noche en casas de amigos o vecinos de la zona.

María José Catalá ha explicado que comienza ya el traslado tanto de los cuerpos como sin vida rescatados como de los familiares para darles la atención necesaria, y ha calificado de "héroe" a Julián, el conserje de uno de los edificios de este complejo residencial que fue "puerta por puerta" para intentar que todos los vecinos salieran.