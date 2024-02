Pepe Reina deja claro en qué equipo le gustaría jugar la próxima temporada

Pese a que la próxima temporada tendrá 42 años, y pese a que termina contrato con el Villarreal al final de presente curso, Pepe Reina descarta la retirada. Quiere seguir jugando y tiene claro dónde le gustaría hacerlo. Así lo manifestó el guardameta en una entrevista concedida a un medio italiano con motivo de la eliminatoria que enfrentará a su exequipo, el Nápoles, con el Barcelona en Champions.

Cuestionado al respecto en Corriere dello Sport, Pepe Reina señaló: “Espero un gran espectáculo de fútbol y que gane el mejor. No sé quién ganará. Por costumbre, en el sentido de que está más acostumbrado a estos partidos, podría ser el Barça. Vive un momento menos complejo, mientras que el Nápoles ya ha cambiado a tres entrenadores. Osimhen está en el mejor momento de su carrera y puede marcar la diferencia incluso con el equipo en un poco de dificultad. Lewandowski es Lewandowski . Está regresando y ha empezado a marcar más de nuevo”.

A Pepe Reina le gustaría seguir en el Villarreal la próxima temporada

Por su parte, sobre su futuro, Pepe Reina dijo: “No tengo muchas ganas de dejar el fútbol. Con casi 42 años me siento genial y siempre me gusta jugar. Todavía quiero aprender. Mi contrato acaba en junio, pero me gustaría seguir un año más. Tengo que sentarme a hablar con el Villarreal. Yo me siento muy feliz y con ganas de seguir jugando”.

¿Tendrá a bien el Villarreal renovar su contrato por una temporada teniendo en cuenta que ha aceptado su rol de suplente?